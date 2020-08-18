В Мали произошел военный мятеж

18 августа находящиеся в пригороде Бамако (столица Мали) армейские части подняли мятеж и направились в столицу. Позднее мятежники заявили об аресте президента и премьер-министра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным портала Maliweb, мятеж начался на расположенной в 20 км от столицы армейской базе в Кати. По данным Malijet, мятежные подразделения на 20 внедорожниках покинули расположение своей базы.

По некоторым сообщениям, речь идет об армейских частях, которые недовольны низкими выплатами.

Как пишет Le Journal du Mali, неизвестные вооруженные люди похитили 18 августа председателя Национальной ассамблеи Мали Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе. В свою очередь Al Jazeera сообщает, что военнослужащие производят аресты. В число задержанных попали, кроме главы Минфина и спикера парламента, несколько министров, в том числе и глава МИД. По данным портала Wakat Sera, генеральный штаб Вооруженных сил Мали находится под контролем солдат Национальной гвардии во главе с полковником Садио Камара, бывшим директором военной школы на базе Кати. Есть данные об арестах среди высшего командования ВС Мали.

Газета Financial Afrik передает, что в Бамако закрылись все государственные учреждения, банки.

Как писал новостной портал Bamada, мятежники в Мали заявляли, что действующий президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта должен до 14:00 по местному времени (18:00 GMT+4) покинуть страну. В противном случае они обещали начать штурм его резиденции в Себеникоро. Премьер-министр Мали Бубу Сиссе призвал поднявших мятеж военнослужащих успокоиться и приступить к диалогу. В районе 20:10 (GMT+4) руководители мятежников заявили об аресте президента и премьер-министра.

По данным Le Journal du Mali, президента Мали и главу правительства доставили в расположение армейской базы Кати. Официальный представитель министерства обороны Мали заявил агентству Associated Press, что "в стране царит полная неразбериха".

Страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) потребовали от военных в Мали немедленно вернуться в свои казармы. Франция решительно осуждает военный мятеж в Мали, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Известно, что антиправительственная оппозиция Мали в лице "Движения 5 июня - Объединения патриотических сил" (M5-RFP) призвала начать с 18 августа широкие протестные акции. Одно из ее требований - немедленная отставка президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.