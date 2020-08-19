У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в среду у побережья индонезийского острова Суматра. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 423 км к западу от города Палембанг (административный центр провинции Южная Суматра, население около 1,4 млн человек). Очаг залегал на глубине 40 км.

О разрушениях и пострадавших, а также об угрозе цунами не сообщалось.