У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в среду у побережья индонезийского острова Суматра. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился в 423 км к западу от города Палембанг (административный центр провинции Южная Суматра, население около 1,4 млн человек). Очаг залегал на глубине 40 км.
О разрушениях и пострадавших, а также об угрозе цунами не сообщалось.
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