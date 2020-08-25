Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Коста-Рике

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в понедельник на территории Коста-Рики. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 3 км к юго-востоку от населенного пункта Хако с населением около 10 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 27 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.