Пандемия COVID-19 актуализировала вопрос о максимально безопасном способе деятельности учебных заведений

БАКУ /Trend/ - Пандемия COVID-19 вызвала крупнейший в истории сбой в деятельности системы образования и главный вопрос на данный момент заключается в том, как максимально безопасно действовать при возобновлении деятельности учебных заведений, сообщили в четверг Trend во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Представитель ВОЗ отметил, что пандемия COVID-19 затронула почти 1,6 миллиарда учащихся в более чем 190 странах мира и Европа не является исключением. По его словам, большинство стран Европы рано или поздно были вынуждены принять решение о закрытие школ в рамках мер по борьбе с COVID-19.

«Главный вопрос при принятии решения об открытии школ заключается в том, как действовать максимально безопасно при возобновлении их деятельности, исходя из понимания возникающих рисков для здоровья детей и персонала, в рамках общего эпидемиологического контекста. Если мы сможем контролировать распространение вируса, открытие учебных заведений будет безопасно как для самих учащихся, так и для людей, которые там работают», - сказали в ВОЗ.

Представитель ВОЗ отметил, что 31 августа Европейское региональное бюро ВОЗ проведет виртуальное совещание для всех 53 государств-членов по школьному образованию в рамках борьбы с COVID-19.

«Это даст возможность для Европы подвести итоги имеющихся результатов, связанных с рисками COVID-19 для детей, и обсудить конкретные меры, которые позволят детям получить надлежащее образование в безопасных условиях», - сказали в ВОЗ.

По словам представителя, варианты по безопасной деятельности школ могут включать в себя тщательное соблюдение мер личной гигиены, социальной дистанции в школьных условиях, а также быстрое и эффективное внедрение иных мер с учетом конкретных условий.

Представитель ВОЗ еще раз подчеркнул тот факт, что дети могут быть источником распространения вируса.

«Хотя считается, что у детей меньше шансов перенести заболевание в тяжелой форме, они могут быть источником передачи вируса другим людям. Мы должны делать все возможное, чтобы не заразиться, независимо от возраста. Детей необходимо информировать о важности соблюдения дистанции, частого мытья рук и других мер по предотвращению передачи инфекции. Взрослым необходимо поднимать эту тему с детьми и отвечать на интересующие их вопросы», - подчеркнули в ВОЗ.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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