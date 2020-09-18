Alibaba представила своего первого логистического робота для доставки заказов

Мировой лидер в области электронной коммерции, китайская компания Alibaba представила свой первый логистический автономный робот для доставки заказов. Об этом сообщает в пятницу шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Небольшой робот, получивший название Xiaomanlv, оснащен технологией беспилотного вождения с искусственным интеллектом. Он способен доставлять до 500 заказов в день по одному закрепленному адресу, например, в офисное здание или в школу. Робот может перевозить за один раз до 50 посылок и преодолевать без подзарядки порядка 100 км, независимо от погодных условий или сигналов GPS.

Первоначально робот будет использоваться на логистических станциях Alibaba Cainiao, сообщает информационный ресурс "Пэнпай" со ссылкой на президента академии Alibaba DAMO Джеффа Чжана. Лаборатория искусственного интеллекта компании также представила платформу с открытым исходным кодом, чтобы помочь различным разработчикам в создании собственных роботов, учитывая прогнозы по увеличению рынка электронной торговли до нескольких триллионов долларов.

По словам Джеффа Чжана, в самое ближайшее время рынок экспресс-доставки должен выйти на уровень до 1 млрд заказов в день. При этом "логистика последней мили" остается самой дорогостоящей и наименее эффективной частью всей системы. Логистические роботы, считают в компании, в будущем смогут повысить эффективность доставки заказов на последнем этапе.

В конце апреля 2020 года Alibaba объявила о планах вложить в ближайшие три года порядка 200 млрд юаней (около $28 млрд) в развитие инфраструктуры облачных сервисов. Инвестиции будут выделены, в частности, на расширение сети серверов и центров обработки больших данных, которые в настоящее время покрывают более 20 стран и регионов по всему миру, а также развитие собственных технологий, касающихся производства чипов и разработки искусственного интеллекта.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий (Alibaba Cloud) и искусственного интеллекта (AI Labs). Согласно официальным данным, порядка 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-коммерция.