В Нигерии произошел взрыв на нефтяном месторождении
Взрыв произошел во вторник на юге Нигерии на нефтяном месторождении государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (NNPC). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Никто не пострадал, разлива нефти нет, указывается в нем. Следствием взрыва стало сокращение добычи в размере 10 тыс. баррелей в сутки. Пока не ясно, как быстро будет восстановлено в полном объеме производство на пострадавшем объекте.
Причина взрыва не раскрывается. Он произошел на участке OML-40, на разработку которого NNPC имеет лицензию.
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