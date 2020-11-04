Власти Никарагуа эвакуировали 30 тыс. человек из-за урагана "Эта"

Порядка 30 тыс. человек были вывезены из потенциально уязвимых районов на карибском побережье Никарагуа из-за урагана четвертой категории "Эта". Такие данные обнародовала во вторник в своем Twitter республиканская система по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В различные убежища были эвакуированы около 30 тыс. человек <...>, - говорится в записи. - Сведений о жертвах среди населения не поступало, это хорошая новость". Общий объем материального ущерба, причиненного ударом стихии, еще предстоит оценить.

По данным метерологов, "Эта" находится в 46 км от населенного пункта Принсаполька и движется на запад со скоростью 1,6 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 59,7 м/с.