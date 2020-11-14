Три человека погибли в результате схода оползня в Колумбии

По меньшей мере три человека стали жертвами схода оползня на северо-западе Колумбии. Об этом в субботу сообщила радиостанция Efe Eme, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Дабейба (северо-западный департамент Антьокия). Сильные дожди спровоцировали сход оползня. Отмечается, что минимум 12 человек пропали без вести.

На месте ЧП работает бригада спасателей.