При пожаре в больнице на востоке Румынии погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, еще семь находятся в критическом состоянии в результате пожара, вспыхнувшего в субботу вечером в одном из отделений больницы в городе Пьятра-Нямц на востоке Румынии.

Об этом сообщило агентство Agerpres, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причины возгорания не уточняются. По данным агентства, в настоящее время пожар уже потушен.