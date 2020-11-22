В Ираке восемь человек погибли при нападении боевиков ИГ
Шесть военнослужащих и два мирных жителя погибли в результате нападения в субботу в Ираке боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, инцидент произошел в 200 км к северу от Багдада. Автомобиль с гражданскими лицами подорвался на мине, а прибывшие на помощь жертвам полицейские и участники шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" попали под обстрел террористов.
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