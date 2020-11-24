В Никарагуа 16 человек погибли при падении грузовика в овраг
По меньшей мере 16 человек погибли в результате падения грузовика в овраг на севере Никарагуа. Об этом в понедельник сообщило агентство Prensa Latina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел в муниципалитете Васлала. В результате ДТП также получили ранения как минимум 25 человек. Все пострадавшие находятся в местных больницах, состояние нескольких из них врачи оценивают как тяжелое.
По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ тормозов грузовика.
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