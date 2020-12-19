Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 10 млн

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в Индии за минувшие сутки на 25 152 и достигло 10 004 599. Как сообщает в субботу индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, увеличилось за 24 часа на 347 и составило 145 136, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, Индия стала второй страной в мире, число заболевших коронавирусной инфекцией в которой превысило 10 млн, после США (17 459 296 заболевших - по данным американского Университета Джонса Хопкинса). Индии потребовалось 325 дней с начала эпидемии, чтобы превысить показатель в 10 млн инфицированных. Страна также занимает третье место в мире по количеству летальных исходов из-за коронавируса (после США и Бразилии).

В то же время число выздоровевших от новой инфекции в Индии выросло за сутки на 29 885 и достигло 9 550 712. Как сообщает в субботу Минздрав, страна остается лидером по показателю выздоровления среди сильно пострадавших от инфекции государств - более 95% от общего числа заразившихся.

Лечение в настоящее время проходит 308 751 пациент, что на 5 080 меньше, чем сутками ранее. Минздрав подчеркивает, что в настоящее время на лечении находятся всего 3,14% от общего количества выявленных заболевших. По мнению ведомства, это является свидетельством "выверенной стратегии правительства по борьбе с пандемией". Показатель смертности с начала месяца находится на уровне около 1,45% от общего числа заразившихся. В ноябре этот показатель в среднем равнялся 1,5%.

Страна также входит в число мировых лидеров по количеству проведенных тестов на коронавирус. На утро субботы по всей Индии уже проведено более 160 млн тестов, только за минувшие 24 часа сделано 1 171 868 таких анализов, указывает Минздрав.