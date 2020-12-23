В Боливии при падении автобуса с обрыва погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли и более 20 пострадали из-за падения автобуса с обрыва вблизи населенного пункта Окури на юго-западе Боливии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Автобус упал с высоты 100 м. Причинами аварии, предварительно, стали технические неполадки транспортного средства и туманная погода.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.