Китай прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса
Китайские власти с 28 декабря полностью прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за выявленного в этой стране нового штамма коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье Управление гражданской авиации КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как уточняется в распространенном заявлении, данная мера носит временный характер и действует до 10 января.
Соответствующее решение распространяется как на китайские, так и на зарубежные авиакомпании.
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