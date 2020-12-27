Китай прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Китайские власти с 28 декабря полностью прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за выявленного в этой стране нового штамма коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье Управление гражданской авиации КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в распространенном заявлении, данная мера носит временный характер и действует до 10 января.

Соответствующее решение распространяется как на китайские, так и на зарубежные авиакомпании.