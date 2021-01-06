В Китае объяснили, почему экспертам ВОЗ не выдали визы для въезда в страну

Китайские власти пока не выдали визы членам делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с официальными процедурами, регламентирующими прибытие в страну лиц из-за рубежа в условиях пандемии. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для того чтобы обеспечить экспертам ВОЗ успешную работу в Китае, им необходимо пройти формальности в соответствии с установленными процедурами", - сообщила она на регулярном брифинге.

По словам дипломата, власти КНР поддерживают постоянные контакты с международной организацией с целью урегулирования соответствующих вопросов. Представитель МИД напомнила, что эксперты ВОЗ прежде неоднократно посещали Китай с целью выявления причин пандемии, и каждый раз Пекин оказывал им активную поддержку.

5 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что власти Китая пока не выдали разрешение на прибытие международной научной группы экспертов, направившейся для выяснения обстоятельств происхождения коронавируса.