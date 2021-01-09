Самолет компании Sriwijaya Air упал в Яванское море близ Джакарты

Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в субботу в Яванское море близ Джакарты. Об этом сообщает новостной портал Detik. Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения лайнера. "Крушение произошло около острова Лаки", - сказал глава ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным министра, на борту лайнера находились по меньшей мере 65 человек - 53 пассажира, в том числе 10 детей, и 12 членов экипажа. По его словам, среди 10 детей на борту было трое младенцев.

В свою очередь, Центральное телевидение Китая сообщило, что по меньшей мере 59 человек находились на борту самолета. По его данным, среди них шесть членов экипажа и 53 пассажира. Как отмечает телевидение, в числе пассажиров были шесть детей, в том числе младенец.

Как сообщил представитель местных властей, информация о крушении самолета была получена в районе 14:30 по местному времени (10:30 мск), в настоящее время идет поисковая операция. Агентство Reuters со ссылкой на Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии, в свою очередь, информирует, что предполагаемые обломки пропавшего самолета были найдены у берегов Джакарты.

По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета борт набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. метров, резко снизился на 3 тыс. метров меньше, чем за минуту. Сигнал был потерян через четыре минуты после взлета. Самолет эксплуатировался 26 лет.