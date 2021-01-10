Семь человек погибли при пожаре на востоке Колумбии
По меньшей мере семь человек погибли, еще четверо получили ранения в результате пожара, который произошел на востоке Колумбии. Об этом в субботу сообщила газета El Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в субботу утром в городе Кукута (административный центр восточного департамента Норте-де-Сантандер). Огонь охватил три дома и четыре автомобиля. Семь человек погибли на месте, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшую больницу.
Власти начали расследование инцидента. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Президент Колумбии Иван Дуке на своей странице в Twitter выразил соболезнования семьям погибших.
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