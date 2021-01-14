Власти Чили хотят подписать соглашение для получения информации о вакцине "Спутник V"

Власти Чили проводят переговоры с российской стороной для подписания соглашения, которое позволило бы получить подробную информацию о вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил замглавы МИД южноамериканской республики Родриго Яньес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Идея состоит в том, чтобы получить доступ к технической и научной информации, чтобы Консультативный совет по вакцинам и иммунизации мог оценить вакцину и у нас была информацию на случай, если лаборатория попросит разрешение на использование в стране", - приводит его слова газета La Tercera. Как ожидает чилийская сторона, соглашение будет подписано в ближайшие дни.

При этом Яньес отметил, что в Чили пока не обсуждается возможность скорой покупки российской вакцины, так как местные власти наладили "достаточно контактов, чтобы обеспечить потребность в вакцине в этом году". "Но мы продолжаем переговоры с другими лабораториями. Болезнь станет эндемичной и, вероятно, нам придется проводить прививочную кампанию каждый год. Мы не можем позволить себе роскошь поворачиваться к какому-либо спиной", - сказал замминистра.

К настоящему моменту в Чили уже началась вакцинация медработников препаратом американской компании Pfizer. Кроме того, страна присоединилась к международному механизму COVAX и достигла соглашения о поставках вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и китайского производителя Sinovac Biotech.