Неизвестные подорвали нефтепровод на востоке Колумбии
Неизвестные подорвали участок нефтепровода, расположенного на востоке Колумбии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в муниципалитете Саравена (восточный департамент Араука). Неизвестные использовали взрывчатку, чтобы нарушить работу нефтепровода. В результате взрыва никто не пострадал.
Власти начали расследование. По предварительным данным, к взрыву нефтепровода могли быть причастны члены повстанческих организаций.
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