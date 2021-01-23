Неизвестные подорвали нефтепровод на востоке Колумбии

Неизвестные подорвали участок нефтепровода, расположенного на востоке Колумбии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в муниципалитете Саравена (восточный департамент Араука). Неизвестные использовали взрывчатку, чтобы нарушить работу нефтепровода. В результате взрыва никто не пострадал.

Власти начали расследование. По предварительным данным, к взрыву нефтепровода могли быть причастны члены повстанческих организаций.