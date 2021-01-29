Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 9 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 61 811, до 9 058 687. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Минздрава южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 1 386 и составило 221 547. Всего выздоровели 7 923 794 инфицированных (87%), 913 346 пациентов остаются под наблюдением врачей. На 100 тыс. жителей приходится 4 311 заразившихся коронавирусом, а также 105 умерших из-за последствий вызываемого им заболевания.

За минувшую неделю выявлены 361 195 случаев инфицирования (почти на 18 тыс. меньше, чем зафиксированный неделей ранее максимум), умерли 7 149 человек (на 500 больше, чем за предыдущие семь дней, максимальное значение с середины июля).

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля прошлого года, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом заболевших. По числу летальных исходов она уступает только Соединенным Штатам.