В результате взрыва в Могадишо погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли, шесть получили ранения в результате мощного взрыва, произошедшего в воскресенье в Могадишо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя службы безопасности африканской страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На данный момент подтверждена гибель трех человек, двух гражданских лиц и одного сотрудника службы безопасности. Однако число [жертв] может быть больше", - приводит агентство слова одного из сомалийских силовиков.
Он также отметил, что силы специального назначения продолжают штурм гостиницы Afrik Hotel, в которую после серии взрывов проникли боевики группировки "Аш-Шабаб".
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