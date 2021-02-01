В результате взрыва в Могадишо погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, шесть получили ранения в результате мощного взрыва, произошедшего в воскресенье в Могадишо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя службы безопасности африканской страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент подтверждена гибель трех человек, двух гражданских лиц и одного сотрудника службы безопасности. Однако число [жертв] может быть больше", - приводит агентство слова одного из сомалийских силовиков.

Он также отметил, что силы специального назначения продолжают штурм гостиницы Afrik Hotel, в которую после серии взрывов проникли боевики группировки "Аш-Шабаб".