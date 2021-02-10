Кабмин Японии считает проблематичной досрочную отмену ЧС на востоке и западе страны

Правительство Японии считает проблематичной досрочную отмену на востоке и западе страны режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного в связи с пандемией коронавируса. Ранее срок действия режима ЧС был продлен до 7 марта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что 12 февраля состоится обсуждение этого вопроса на заседании консультативного комитета правительства, после чего кабмин выработает свой подход к локальной отмене режима.

2 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга еще на месяц продлил режим ЧС, срок которого истекал 7 февраля, в десяти префектурах страны. Среди них Токио, прилегающие Канагава, Сайтама и Тиба, западные Осака, Хёго, Киото, центральные Гифу и Айти, юго-западная Фукуока. Режим охватывает территории, где проживают около 70 млн человек, что составляет более половины населения страны.

С начала эпидемии в Японии выявлено более 409 тыс. случаев заражения, умерли более 6,6 тыс. инфицированных.