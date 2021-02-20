Власти Нигерии отказались платить выкуп за похищенных школьников
Правительство Нигерии заявило в субботу, что не платило и не собирается платить выкуп за освобождение школьников и учителей, похищенных в школе города Кагара (штат Нигер). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр информации и культуры Нигерии Лая Мохаммеда.
"Мы используем различные меры, но категорически против выкупа, - цитирует министра газета. - Мы не отвергаем предложений о посредничестве, но не собираемся раскрывать общую стратегию".
Ранее сообщалось, что власти Нигерии и штата Нигер на западе страны начали переговоры с бандитами, которые 17 февраля захватили в заложники и насильно увели из школы-интерната в городе Кагара 42 человек, в том числе 27 учащихся.
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