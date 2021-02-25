МИД Венесуэлы вручил ноты протеста дипломатам Испании, Нидерландов, Франции и ФРГ

МИД Венесуэлы в ответ на введенные Евросоюзом санкции против Каракаса вручил ноты протеста представителям посольств Испании, Нидерландов, Франции и ФРГ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

Ранее власти Боливарианской Республики объявили персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу. Она должна покинуть страну в течение 72 часов.

В понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских госслужащих. В черный список вошли еще 18 человек, в том числе председатель венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены Национальной ассамблеи и судьи. Таким образом, всего в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят 55 физических лиц.