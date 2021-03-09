Стоимость первой публикации основателя Twitter выросла до $2,5 млн на онлайн-аукционе

Стоимость первой публикации в Twitter основателя этой социальной сети Джека Дорси, выставленной на онлайн-аукцион Valuables, к вечеру понедельника достигла $2,5 млн. Об этом сообщается на сайте аукциона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основная борьба за право купить первый твит развернулась между генеральным директором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским предпринимателем, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном. Последний на прошлой неделе повысил ставку до $2 млн, однако теперь Эстави ответил и поднял ставку на $500 тыс.

По завершении торгов Дорси как оригинальный создатель твита получит 95% итоговой суммы, 5% отойдут онлайн-аукциону. В случае перепродажи продавец получает 87,5%, создатель твита - 10% и 2,5% остаются у Valuables. Транзакции происходят с помощью криптовалюты.

Первую публикацию в Twitter Дорси разместил 21 марта 2006 года. "Просто настраиваю свой Twitter, - написал тогда он. В минувшую пятницу основатель сети микроблогов предоставил всем желающим побороться за право стать полноправным обладателем этой записи, которая выставлена на продажу в виде виртуального актива - невзаимозаменяемого токена (NFT).

Токены NFT используются для приобретения или передачи прав на ту или иную виртуальную собственность. В минувшую среду блокчейн-компания Injective Protocol "конвертировала" в виртуальный актив картину известного британского уличного художника Бэнкси, уничтожив ее в одном из переулков Бруклина. Речь идет о черно-белой работе Бэнкси под названием "Morons (White)", приобретенной в январе Injective Protocol в одной из галерей Нью-Йорка за $95 тыс.