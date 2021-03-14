Премьер Сингапура не исключил открытия границ к концу года

Власти Сингапура не исключают постепенное открытие границ к концу нынешнего или началу следующего года. Об этом заявил премьер-министр республики Ли Сянь Лун в показанном в воскресенье интервью вещательной корпорации BBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надеюсь, что, если к концу года во многих странах будет вакцинирована значительная часть населения, мы сможем обрести уверенность и разработать системы, позволяющие открыть наши границы и возобновить безопасные путешествия", - сказал глава правительства. Ли Сянь Лун выразил надежду, что "к концу нынешнего или в будущем году, а возможно, и раньше, двери (границы страны) будут открыты".

Власти Сингапура почти год назад полностью закрыли границы для въезда иностранцев, не имеющих вида на жительство или постоянных разрешений на работу. Более того, даже обладателям рабочих виз перед въездом в Сингапур нужно получить соответствующее разрешение. Одновременно правительство приступило к постепенному снятию ограничений, устанавливая механизмы упрощенных деловых поездок с рядом стран, в том числе с Брунеем, Германией, Индонезией, КНР, Малайзией, Республикой Корея и Японией. Кроме того, в одностороннем порядке был разрешен въезд жителей Австралии, Китая и Новой Зеландии.

Использование вакцин

Премьер также рассказал, что власти Сингапура используют вакцины от коронавируса в зависимости от степени их эффективности и безопасности, не принимая в расчет страну-производителя.

"Мы можем использовать вакцины откуда угодно, у них нет национальностей. Если они работают, то мы будем их применять", - отметил глава правительства.

Ли Сянь Лун также рассказал, что профильные ведомства "оценивают китайскую вакцину, которая может быть использована после получения нужных разрешений". При этом премьер подчеркнул, что нет никакого давления о необходимости использовать именно препарат из Китая. "Совершенно нет никаких оснований утверждать, что, например, китайская вакцина эффективна будет только для китайцев, вакцина есть вакцина", - заявил глава правительства.

Вакцинация от коронавируса началась здесь в конце прошлого года, первыми препарат получили медицинские работники, затем члены правительства во главе с премьером, а также категории граждан, входящие в группу риска. На данном этапе используется вакцина Pfizer - BioNTech, но власти уже одобрили для использования вакцины американской компании Moderna, первая партия которой в феврале прибыла в страну. Кроме того, правительство намерено закупить вакцину китайского производителя Sinovac.