В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду в центральной части Колумбии. Об этом сообщил национальный сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, землетрясение произошло в 20:57 по местному времени в муниципалитете Лос-Сантос (центральный департамент Сантандер). Очаг залегал на глубине 143 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.