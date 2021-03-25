В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду в центральной части Колумбии. Об этом сообщил национальный сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, землетрясение произошло в 20:57 по местному времени в муниципалитете Лос-Сантос (центральный департамент Сантандер). Очаг залегал на глубине 143 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
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