В Колумбии у здания мэрии в Коринто произошел взрыв
По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате взрыва бомбы у мэрии в муниципалитете Коринто (западный департамент Каука) в Колумбии. Об этом в пятницу сообщила газета El Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в пятницу днем. Машина со взрывчаткой была припаркована между полицейским участком и зданием мэрии. В результате взрыва 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.
Власти начали расследование.
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