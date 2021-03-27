В Колумбии у здания мэрии в Коринто произошел взрыв

По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате взрыва бомбы у мэрии в муниципалитете Коринто (западный департамент Каука) в Колумбии. Об этом в пятницу сообщила газета El Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу днем. Машина со взрывчаткой была припаркована между полицейским участком и зданием мэрии. В результате взрыва 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

Власти начали расследование.