В Южной Корее заявили, что эта неделя станет критической для страны в борьбе с пандемией

Текущая неделя станет для Республики Корея поворотным моментом в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил во вторник премьер-министр Чон Се Гюн, выступая на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нас беспокоит ощущение надвигающегося кризиса, связанного с быстрым распространением коронавируса в столичном регионе. События текущей недели определят, охватит ли страну четвертая волна заболеваемости или же постепенно начнется возвращение к нормальной жизни", - подчеркнул глава кабинета.

Он призвал всех граждан, ощущающих недомогание, немедленно сдать анализы на коронавирус. Чон Се Гюн также вновь подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения мер социального дистанцирования.

Власти Южной Кореи опасаются возникновения четвертой волны пандемии, поскольку количество новых случаев заболевания в стране вторую неделю подряд составляет порядка пятисот в день, а коэффициент воспроизводства вируса превышает единицу. Это означает, что каждый пациент передает инфекцию более чем одному человеку. В этой связи не исключена возможность нового ужесточения карантинных мер, отметил премьер.

По данным национального управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 5 апреля в стране зарегистрированы 478 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 106 230, а общее число умерших - 1 752. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 463 человека, общее число выздоровевших - 97 363.

В стране продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, начавшаяся 26 февраля. По состоянию на утро 6 апреля привиты 999 870 человек, 27 961 из них уже получил две дозы вакцины.