Более 20 горняков заблокированы в затопленной угольной шахте в Китае

В результате затопления угольной шахты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР 21 горняк оказался заблокированным под землей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили китайские СМИ.

Авария на предприятии в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзяна произошла вечером в субботу. В тот момент в шахте находились 29 человек, восьмерых удалось поднять на поверхность.

Партком и правительство автономного района потребовали от местных властей незамедлительно принять все необходимые меры по спасению горняков, минимизировать потери.

В настоящее время соответствующими ведомствами на месте организованы аварийно-спасательные работы, к ним привлечены профессиональные спасательные отряды, оснащенные необходимым оборудованием, отмечают СМИ.