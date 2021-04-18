США достигли целей, поставленных в начале операции в Афганистане - помощник президента

США достигли целей, которые были поставлены в начале операции американских ВС в Афганистане в 2001 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

"Я могу сказать, что США достигли цели, которая была поставлена в начале операции в Афганистане. Она заключалась в том, чтобы разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября [2001 года]", - отметил Салливан, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Вашингтон одержал там победу.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек.