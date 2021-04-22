Бразилия обсуждает с Pfizer новый контракт на покупку вакцины от коронавируса

Минздрав Бразилии ведет переговоры с американской компанией Pfizer о приобретении дополнительных 100 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в среду глава ведомства Марселу Кейрога, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы значительно продвинулись в переговорах с Pfizer о новом контракте о приобретении дополнительных 100 млн доз вакцины с поставкой в 2022 году", - сказал он в ходе пресс-конференции. В середине этого месяца Кейрога анонсировал прибытие в Бразилию до конца месяца первой партии препарата Pfizer в рамках заключенного ранее контракта на поставку 100 млн доз.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. В рамках прививочной кампании используются препараты компаний AstraZeneca и Sinovac Biotech. Свыше 9 млн человек уже привились обеими дозами вакцины, еще 24,8 млн ввели одну. По данным Минздрава, порядка 1,5 млн человек, получив первую дозу, не вакцинировались вторым компонентом препарата.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 14,1 млн человек). По числу летальных исходов (более 381 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.