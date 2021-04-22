В Индии 22 пациента умерли в больнице из-за утечки кислорода

В больнице индийского города Нашик (штат Махараштра) по меньшей мере 22 пациента с коронавирусом умерли из-за утечки кислорода. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает BBC News.

По информации издания, танкер с кислородом заправлял резервуар для хранения, когда произошла авария. В результате пациенты перестали получать кислород. Причина произошедшего выясняется.

Как рассказал городской комиссар Кайлаш Джадхав, кислород не поступал в аппараты ИВЛ около 30 минут, что привело к гибели людей. В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал ситуацию душераздирающей и заявил, что он обеспокоен случившимся.

Родственники жертв потребовали расследования и наказания виновных.

Штат Махараштра, где расположен город Нашик, является одним из наиболее пострадавшим из-за пандемии регионом. В больницах сталкиваются с нехваткой кислорода, ряд медицинских учреждений сообщили о заканчивающихся запасах.