Министр обороны США одобрил решения по усилению защиты американских войск в Афганистане

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил решения по усилению защиты американских войск в Афганистане на фоне их вывода из этой страны, включая развертывание в регионе дальних бомбардировщиков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В частности, речь идет о том, чтобы атомный авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" оставался в зоне оперативной ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, куда входят прежде всего Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии.