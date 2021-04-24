Министр обороны США одобрил решения по усилению защиты американских войск в Афганистане
Министр обороны США Ллойд Остин одобрил решения по усилению защиты американских войск в Афганистане на фоне их вывода из этой страны, включая развертывание в регионе дальних бомбардировщиков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В частности, речь идет о том, чтобы атомный авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" оставался в зоне оперативной ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, куда входят прежде всего Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии.
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