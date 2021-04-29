В Индии ожидают второй самолет с грузом гуманитарной помощи из России

Другие страны 29 апреля 2021 01:56 (UTC+04:00)
В Индии ожидают второй самолет с грузом гуманитарной помощи из России

Самолет Ил-76 МЧС России с грузом медицинского оборудования, предназначенного в помощь Индии для борьбы с коронавирусом, прибыл в среду в Нью-Дели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что вскоре ожидается еще один такой же самолет.

Двумя рейсами МЧС России в Индию будет доставлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Ни один трезвомыслящий человек не будет инвестировать в Армению – Кочарян
Ни один трезвомыслящий человек не будет инвестировать в Армению – Кочарян
Армения - реальная угроза для региона – председатель парламента Турции
Армения - реальная угроза для региона – председатель парламента Турции
Ситуация в Армении может ухудшиться – отчет Freedom House
Ситуация в Армении может ухудшиться – отчет Freedom House
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Судан приостановил соглашение с Россией о базе на Красном море Другие страны 02:20
В Индии ожидают второй самолет с грузом гуманитарной помощи из России Другие страны 01:56
Полуфинал Лиги чемпионов: "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ Спорт 01:31
Торги на Нью-Йоркской бирже завершились снижением основных индексов Финансы 01:15
Более 763 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 01:04
Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Саманты Пауэр на пост главы USAID США 00:45
На оружейном заводе в Болгарии произошел пожар Европа 00:23
Чешское агентство развития реализует очередной агропроект в Грузии Бизнес 00:01
В посольство Ирана поступила 7-я партия российской вакцины «Спутник V» Иран 28 апреля 23:54
Казахстан и Россия приняли Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы Казахстан 28 апреля 23:53
В работе сервисов Apple в США произошел сбой ИКТ 28 апреля 23:42
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых Экономика 28 апреля 23:40
Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Политика 28 апреля 23:00
Болгария заподозрила 6 россиян в причастности ко взрывам на военных складах Европа 28 апреля 22:51
США заявили, что Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда сказал о т.н. «геноциде» армян США 28 апреля 22:40
Большая часть поддержки ЕС сельскому хозяйству Грузии осуществляется в рамках программы ENPARD Бизнес 28 апреля 21:59
В Азербайджане создан уникальный ковер из мрамора на основе Карабахской вышивки XVII века (ВИДЕО/ФОТО) Интервью 28 апреля 21:45
В Гадруте 900-летний восточный платан использовался армянами в туристических целях (ФОТО) Азербайджан 28 апреля 21:19
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,2 млн человек Турция 28 апреля 21:15
Доходы СМИ от аудитории за последние 5 лет превысили доходы от рекламы Экономика 28 апреля 20:58
Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО Азербайджана Политика 28 апреля 20:49
Президент Ильхам Алиев пригласил президента Всемирного экономического форума посетить с визитом Азербайджан Политика 28 апреля 20:46
В Физулинском районе посажено свыше 600 деревьев различных пород Общество 28 апреля 20:30
Сотрудники службы пробации в Азербайджане будут получать надбавки к зарплатам Азербайджан 28 апреля 20:09
Завершаются ремонтно-строительные работы на дорогах Хатаинского района Баку (ФОТО) Экономика 28 апреля 20:00
Кабмин Азербайджана снизил ставки экспортных таможенных пошлин на ряд товаров Экономика 28 апреля 19:50
Журналисты побывали в Азыхской пещере в Ходжавендском районе (ФОТО) Азербайджан 28 апреля 19:49
Заброшенная на протяжении многих лет стела с надписью «Джебраил» после триумфального возвращения (ФОТО) Политика 28 апреля 19:42
Доля кредитов групп заемщиков в портфеле азербайджанской организации превышает 12% Финансы 28 апреля 19:21
В Азербайджане строится пилотная установка для производства фотоэлектрической энергии Энергетика 28 апреля 19:08
Филиал китайской корпорации в Туркменистане объявляет тендер на обслуживание Тендеры 28 апреля 18:59
Определен очередной спонсор форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана Энергетика 28 апреля 18:58
Международному фонду тюркской культуры и наследия переданы книги из Кыргызстана (ФОТО) Культура 28 апреля 18:57
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на реконструкцию таможенных пунктов пропуска Тендеры 28 апреля 18:55
Железный кулак, твердая воля, точная цель - начинается Великое возвращение в Карабах - видеопроект Политика 28 апреля 18:51
Главные почтовые компании Беларуси и Туркменистана продолжат сотрудничество Бизнес 28 апреля 18:42
В Азербайджане проводятся тренинги для сотрудников туристических предприятий (ФОТО) Экономика 28 апреля 18:41
Азиатский банк развития прогнозирует расширение фискальной политики в Азербайджане Финансы 28 апреля 18:31
Минздрав Туркменистана объявил тендер на закупку оборудования Тендеры 28 апреля 18:22
Существует потенциал для энергетического сотрудничества с Азербайджаном - МИД Польши Энергетика 28 апреля 18:16
Азербайджанский лоукостер открывает спецрейсы в Анкару Транспорт 28 апреля 18:05
AZAL приостановил выполнение некоторых рейсов в Турцию Транспорт 28 апреля 18:05
Журнал International Finance присудил Petkim награду «Лучшее управление инвестициями в бизнес» Энергетика 28 апреля 17:58
Объявлен конкурс музыкальных произведений, посвященный Великой победе Азербайджана Культура 28 апреля 17:41
Стоимость оказываемых населению платных услуг в Баку снизилась Финансы 28 апреля 17:38
Экс-глава ИВ Шамкирского района арестован в зале суда Азербайджан 28 апреля 17:35
В ОАЭ пользователя TikTok приговорили к шести месяцам тюрьмы за видео с выстрелами Арабские страны 28 апреля 17:28
JOCAP о строительстве платформы в рамках проекта месторождения «Абшерон» Энергетика 28 апреля 17:28
Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с Boeing о расширении флота (ФОТО) Транспорт 28 апреля 17:17
Свыше 90% строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия Строительство 28 апреля 17:14
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 28 апреля 17:05
В Азербайджане выявлено 1 402 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 2 238 человек Общество 28 апреля 17:00
В Москве подписан Протокол по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией (ФОТО) Политика 28 апреля 16:58
Наблюдательный совет SOCAR обсудил финансовый план на 2021 г. Экономика 28 апреля 16:58
Развитие азербайджанского языка как государственного связано с именем великого лидера Гейдара Алиева - доктор философии Политика 28 апреля 16:49
Высокий спрос на нефть и газ восстановит рост ВВП Туркменистана – АБР Финансы 28 апреля 16:46
Обнародована среднемесячная зарплата работников в Баку в январе 2021 года Финансы 28 апреля 16:29
В Военном лицее им. Дж.Нахчыванского почтили память офицера - шехида Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 28 апреля 16:29
Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Ассамблеи народа Казахстана Казахстан 28 апреля 16:23
Израильский ENER-T планирует построить солнечную электростанцию в Грузии Энергетика 28 апреля 16:22
В 2020 году доходы индустрии СМИ по всему миру превысили $112 млрд Экономика 28 апреля 16:10
Расширение авиапарка укрепит позиции Азербайджана в качестве регионального транспортного узла и надежного партнера - министр Транспорт 28 апреля 16:08
Капитализация большинства азербайджанских банков демонстрирует положительную динамику – АБР Финансы 28 апреля 16:07
Импортный цемент должен соответствовать нацстандарту - Минторговли Казахстана Казахстан 28 апреля 16:02
Вокалист Гасым Халилов перенес в Турции тяжелую операцию, которую скрывал от всех Социум 28 апреля 15:55
Пользователей Азербайджана предупредили о новом вредоносном ПО ИКТ 28 апреля 15:53
Армяне во время оккупации Физулинского района эксплуатировали большую часть его месторождений - Госслужба Азербайджана (ФОТО) Общество 28 апреля 15:48
Президент Ильхам Алиев: Первый аэропорт на освобожденных территориях будет сдан в эксплуатацию в сентябре Политика 28 апреля 15:47
IT GRUP Azerbaijan планирует наладить сотрудничество с компаниями стран ЦА и Африки Экономика 28 апреля 15:39
Фьючерсы на индексы США снижаются в ожидании внутренних новостей США 28 апреля 15:37
Европарламент ратифицировал торговый договор ЕС и Великобритании Европа 28 апреля 15:35
Уволен директор Клинического медцентра №1 в Баку Общество 28 апреля 15:28
Продажи внедорожников в Израиле выросли на 30% Израиль 28 апреля 15:24
Расширение межпарламентского сотрудничества и развитие законодательной деятельности профессионального парламента Таджикистан 28 апреля 15:22
Ни один трезвомыслящий человек не будет инвестировать в Армению – Кочарян Армения 28 апреля 15:22
Освобожден от должности главврач Республиканской клинической больницы в Баку Азербайджан 28 апреля 15:20
На вакцинацию китайским препаратом в Грузии зарегистрировались почти семь тысяч человек Грузия 28 апреля 15:18
Азербайджанцы в рейтинге самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes Звёздный мир 28 апреля 15:16
Товарооборот между Азербайджаном и Британией значительно вырос в I квартале - министр (ФОТО) Бизнес 28 апреля 15:15
Red Carnation Festival - поэты из около сорока стран услышат произведение "Мой Карабах" на английском языке Культура 28 апреля 15:14
Иран экспортирует морепродукты в 26 стран мира Экономика 28 апреля 15:05
ЕБРР поддержит Узбекистан в достижении углеродной нейтральности Узбекистан 28 апреля 14:48
В Азербайджане для бизнесменов проведены исследования внутреннего рынка в разных секторах Финансы 28 апреля 14:45
Перечень сельхозпроектов реализуется в Мангистауской области Казахстана Бизнес 28 апреля 14:41
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Всемирного экономического форума в формате видеоконференции (ФОТО) Политика 28 апреля 14:38
В Азербайджане зафиксирован рекордный показатель налоговых поступлений в бюджет по ненефтяному сектору Финансы 28 апреля 14:35
Silk Way West Airlines закупит пять BOEING 777 freighter Транспорт 28 апреля 14:31
Армения - реальная угроза для региона – председатель парламента Турции Армения 28 апреля 14:25
В ВОЗ заявили, что в мире возросла резистентность к антибиотикам из-за лечения ими COVID Европа 28 апреля 14:21
АБР обновил прогноз по темпам роста ВВП Туркменистана Финансы 28 апреля 14:14
В БТА прокомментировали приостановку работы общественного транспорта в выходные дни Общество 28 апреля 14:10
Авиапредприятие в Узбекистане закупит моноблоки Тендеры 28 апреля 14:04
Азербайджанские спецназовцы успешно завершили курсы в Турции Азербайджан 28 апреля 13:58
Mastercard внесет вклад в расширение финансовой инклюзивности в Азербайджане Финансы 28 апреля 13:54
Так называемые "парковщики" не имеют к БТА никакого отношения - глава Агентства Общество 28 апреля 13:50
В Баку завтра будет ветрено Азербайджан 28 апреля 13:42
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 150 млн манатов Финансы 28 апреля 13:34
Обсуждается открытие авиасообщения между Ярославлем и Баку Транспорт 28 апреля 13:29
Отказываясь передать Азербайджану карты минных полей, Армения ставит под угрозу жизни сотни тысяч людей - «АзИз» Нагорно-карабахский конфликт 28 апреля 13:26
ГНС Азербайджана за I кв. выполнила прогноз по налоговым поступлениям в госбюджет на 121% Финансы 28 апреля 13:15
Все новости