В Индии ожидают второй самолет с грузом гуманитарной помощи из России
Самолет Ил-76 МЧС России с грузом медицинского оборудования, предназначенного в помощь Индии для борьбы с коронавирусом, прибыл в среду в Нью-Дели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что вскоре ожидается еще один такой же самолет.
Двумя рейсами МЧС России в Индию будет доставлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
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