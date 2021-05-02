Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Чили

Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано у берегов Чили в Тихом океане в воскресенье. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 8 км к юго-востоку от чилийского города Кокимбо, в котором проживают около 161 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами и разрушениях не поступала.