Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Чили
Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано у берегов Чили в Тихом океане в воскресенье. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 8 км к юго-востоку от чилийского города Кокимбо, в котором проживают около 161 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами и разрушениях не поступала.
Лента новостей
Подписан совместный Протокол делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы
В Азербайджане снимут фильм о турецкой журналистке Фульи Озтюрк, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
Кто в Азербайджане лучше всех читает поэзию Низами Гянджеви? – Жюри конкурса Sənsiz назвало победителей (ФОТО/ВИДЕО)