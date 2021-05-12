Пентагон не стал раскрывать численность войск в Афганистане
Соединенные Штаты после начала вывода войск из Афганистана не станут раскрывать численность контингента из-за опасений, связанных с радикальным движением Талибан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
"По мере продолжения вывода войск американские представители будут осторожны в том, чтобы не раскрыть численность военного контингента в Афганистане, поскольку в противном случае это даст талибам определенный уровень осведомленности о ситуации", - отметили в ведомстве.
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