Пентагон не стал раскрывать численность войск в Афганистане

Соединенные Штаты после начала вывода войск из Афганистана не станут раскрывать численность контингента из-за опасений, связанных с радикальным движением Талибан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

"По мере продолжения вывода войск американские представители будут осторожны в том, чтобы не раскрыть численность военного контингента в Афганистане, поскольку в противном случае это даст талибам определенный уровень осведомленности о ситуации", - отметили в ведомстве.