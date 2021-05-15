В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сейсмологи зафиксировали в субботу землетрясение магнитудой 5,5 к юго-востоку от острова Пасхи. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 1 547 км к западу от чилийского города Пуэрто-Монт, в котором проживают около 160 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.