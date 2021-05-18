Главы МИД Китая и Афганистана обсудили антитеррористические меры после вывода войск США

Министр иностранных дел Китая Ван И и его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар по телефону скоординировали позиции по обеспечению стабильности и пресечению терактов в Афганистане после ухода оттуда войск США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник МИД КНР.

"Китай продолжит оказывать поддержку афганскому правительству, которое играет ведущую роль в процессе мирного урегулирования, - приводятся слова Ван И в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства. - Прежде всего необходимо избегать повторного усиления террористических сил, которые могут воспользоваться удачным моментом".

"Надеюсь, что власти Афганистана будут придерживаться умеренной мусульманской стратегии, развивать мирную дипломатию, поддерживать дружественные отношения с соседними странами и пресекая любые проявления терроризма", - подытожил Ван И.