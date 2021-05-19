Выпущенная из Газы ракета упала во дворе жилого дома в городе Нетивот
Ракета, выпущенная палестинскими радикалами из сектора Газа, упала во дворе жилого дома в городе Нетивот на юге Израиля.
Об этом сообщила в среду газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее сведениям, никто не пострадал, однако дому причинен "некоторый ущерб". На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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