Выпущенная из Газы ракета упала во дворе жилого дома в городе Нетивот

Ракета, выпущенная палестинскими радикалами из сектора Газа, упала во дворе жилого дома в городе Нетивот на юге Израиля.

Об этом сообщила в среду газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, никто не пострадал, однако дому причинен "некоторый ущерб". На месте происшествия работают сотрудники полиции.