В Пакистане из-за мощных ливней погибли 10 человек
По меньшей мере 10 жителей Пакистана погибли и еще как минимум трое получили травмы в результате нескольких несчастных случаев, вызванных сильными дождями, в восточной провинции Пенджаб. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает во вторник агентство "Синьхуа".
По его данным, во время грозы обрушилась крыша в городе Окара в Пенджабе, в результате чего восемь человек, в том числе четверо детей, погибли и трое получили ранения.
Также сообщается, что в другой части провинции один человек погиб, когда на него обрушилась стена дома. Еще один мужчина стал жертвой удара молнии.
В понедельник Метеорологический департамент Пакистана предсказал грозы вместе с сильными ветрами в разных частях страны.
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