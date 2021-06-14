В Мали при взрыве пострадали восемь миротворцев ООН

По меньшей мере восемь миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) пострадали в воскресенье в результате взрыва, прогремевшего в центральной части страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили источники в ООН и малийской армии.

По данным, транспортное средство миротворцев наехало на мину в районе города Дуэнца (регион Мопти в центральной части Мали), в результате чего прогремел взрыв. Пятеро из восьми пострадавших получили серьезные ранения.