В Беларуси аварийную посадку совершил вертолет авиации МЧС
В Лунинецком районе Беларуси аварийную посадку совершил вертолет авиации МЧС, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает Trend.
"Сегодня в 14.25 при выполнении работ по авиационному патрулированию лесов возле деревни Черебасово Лунинецкого района аварийную посадку совершил вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси. Командир воздушного судна и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет. По предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены медиками", - уточнили в ведомстве.
Вертолет получил механические повреждения. В настоящее время специальная комиссия выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.
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