У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано возле архипелага Фиджи. Об этом сообщила в пятницу Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 470 км к юго-востоку от столицы Фиджи с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 605,6 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.