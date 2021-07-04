В Сомали ликвидировали восемь боевиков террористической группировки

Правительственные силы Сомали уничтожили в воскресенье в центральной части страны восемь боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб".

Об этом сообщил новостной портал Shabelle Media Network со ссылкой на командование, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, исламисты устроили засаду на дороге к югу от города Галькайо, административного центра штата Галмудуг. Есть потери и среди правительственных войск, однако их число не раскрывается.