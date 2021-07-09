При пожаре на заводе в Бангладеш погибли три человека

Не менее трех человек погибли, 25 пострадали в результате пожара, произошедшего в четверг на заводе по производству сока в городе Нараянгандж в Бангладеш. Об этом сообщило агентство​​​​​​​ United News of Bangladesh, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пострадавшие госпитализированы.

Как сообщил глава пожарной службы, возгорание произошло в семиэтажном здании, причиной могли стать сварочные работы. Ведется расследование произошедшего.

По словам одного из сотрудников завода, часть пострадавших получили ранения при попытке спастись, выпрыгнув из окон верхних этажей. Он также добавил, что на заводе работали порядка 7-8 тыс. человек, поэтому число жертв пожара может возрасти.