Гренландия отказалась от добычи нефти

Другие страны 16 июля 2021 23:21 (UTC+04:00)
Гренландия отказалась от добычи нефти

Правительство Гренландии прекратило поиски месторождений нефти. Несмотря на потенциальное богатство природными ресурсами, самый большой остров мира назвал своим приоритетом защиту от глобального потепления. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет Associated Press.

С помощью глобального потепления Гренландия могла бы быстрее обнаружить запасы нефти и полезных ископаемых, которые при успешном освоении сделали бы полностью независимой территорию Дании с населением 57 тысяч человек. Однако власти посчитали, что будущее не за нефтью, а за возобновляемыми источниками энергии, и в этом направлении у острова есть больший потенциал. Кроме того, в правительстве осознают важность борьбы с климатическим кризисом.

Решение прекратить геологоразведочные работы в водах Гренландии, принятое 24 июня и обнародованное 15 июля, обрадовало экологические организации. В Greenpeace его назвали «фантастическим». У Гренландии все еще есть четыре действующих лицензии на разведку углеводородов, но генеральный секретарь Greenpeace Nordic Мэдс Фларуп считает, что это ненадолго.

По оценкам Геологической службы США, на территории острова может быть 17,5 миллиарда баррелей нефти и более четырех триллионов кубометров природного газа. Данные требовали уточнения из-за сложностей доступа и суровых погодных условий.

Гренландия каждый год получает от Дании субсидии в размере 540 миллионов долларов. Добыча нефти могла приносить в бюджет острова сравнимые суммы, но из-за прекращения геологоразведочных работ достичь финансовой независимости в ближайшее время острову не удастся.

Недавние исследования показали, что потепление может привести к таянию ледяных щитов в Гренландии. Их деградация приведет к повышению уровня моря на 13 метров и затоплению густонаселенных прибрежных территорий, в том числе тех, где находятся гренландские поселки.

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