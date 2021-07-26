Власти ЮАР ослабят некоторые меры по борьбе с коронавирусом

Пик третьей волны коронавируса в Южно-Африканской Республике пройден, и правительство приняло решение смягчить ряд мер по борьбе с инфекцией, которые были введены в стране четыре недели назад. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к нации, которое транслировалось на правительственном портале.

"Принятые 28 дней назад меры предосторожности оказались эффективными и привели к снижению уровня заражений коронавирусом, - отметил глава государства. - Последние данные свидетельствуют о том, что страна в значительной степени преодолела третью волну пандемии, которая возникла в связи с быстрым распространением штамма "дельта".

В ЮАР по последним данным выявлены 2 377 823 инфицированных коронавирусом, умерли 69 775 человек. По этим показателям страна занимает первую позицию в Африке.