На границе Перу и Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в пятницу на границе Перу и Эквадора. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился на расстоянии 25 км к северу от перуанского города Пьюра, где проживают около 325 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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