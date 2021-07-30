На границе Перу и Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в пятницу на границе Перу и Эквадора. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился на расстоянии 25 км к северу от перуанского города Пьюра, где проживают около 325 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.