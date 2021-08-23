Аргентина получила бесплатно от Испании 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Самолет с 400 тыс. дозами вакцины от коронавируса британско-шведской компанией AstraZeneca, подаренными Испанией Аргентине, прибыл в южноамериканскую страну. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Испания обещала передать бесплатно странам Латинской Америки 7,5 млн доз вакцин от коронавируса. По словам Минздрава Аргентины, полученные дозы будут использованы для вакцинации жителей, которые ожидают вторую прививку от коронавируса.

К настоящему моменту в южноамериканской республике первой дозой вакцины привиты 27,2 млн человек, оба компонента получили 11,9 млн.